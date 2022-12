Canal il Canal presenta l'ultimo libro di Luca Zaia

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Luca Zaia e Canal il Canal. Uno show quasi utopico quello che è andato in scena dalle 18 di oggi, 20 dicembre, a Ponte di Piave in occasione della presentazione del libro "I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta" che porta la firma proprio del governatore del Veneto.

A moderare è stato il giornalista Domenico Basso. L'influencer Nicola Canal con la sua travolgente simpatia ha intrattenuto i presenti dando vita a siparietti divertenti con il governatore.

Il Canal, 36enne coneglianesi doc, si definisce «influencer mona e importante vendemmiattore». Fa ridere con intelligenza, usa in modo sarcastico e divertente i luoghi comuni del Veneto, delle colline coneglianesi del vino e del buon cibo.