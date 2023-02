Incidente oggi a Vedelago. Micra centrata dal Suv Qashqai: Clara, studentessa di 23 anni, è morta sul colpo. Era in vacanza in Veneto per vedere il Carnevale Foto Video

VEDELAGO (TREVISO) - Incidente stradale mortale intorno all'una e mezza della notte del 20 febbraio sulla Sr53 Castellana a Vedelago, in provincia di Treviso. Per cause in corso accertamento, una Nissan Micra, guidata da una trevigiana 26enne, si è scontrata con un Suv Qashqai, condotto da un 52enne del posto. Sulla Nissan Micra viaggiavano tre persone, tra le quali una ragazza romana 23enne, Clara Ammann, che è deceduta sul colpo. Feriti in maniera non grave, il 52enne di Vedelago e gli occupanti della utilitaria N.P. trevigiana di 26 anni che era al volante, due siracusani, A. D. B. di 25 anni e R. L. di 28. I feriti, ricoverati con codici 1 e 2, sono stati portati negli ospedali Ca' Foncello di Treviso e San Valentino di Montebelluna. E' la nona vittima trevigiana da inizio anno, il più piccolo è stato Eduard Bressaglia di soli 4 anni.

L'allarme e i soccorsi

A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio. Sul posto i carabinieri di Vedelago che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza la zona ed estratto dalla Nissan Micra la giovane vittima. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatarne la morte. Ferito il conducente del Suv, finito nel fossato dal lato opposto della strada, preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30.

La vittima e gli amici feriti

Dovevano essere giorni di festa per la giovane vittima e i suoi due amici, tutti studenti dell'Università di Torino, in vacanza in Veneto per poter vedere il Carnevale di Venezia. Ma, dopo la giornata di festa trascorsa insieme, i tre si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, su quella strada, la Castellana, teatro di molti incidenti mortali. Sembra sia stata proprio l'amica trevigiana al volante dell'auto ad invitare gli altri amici per passare il periodo di Carnevale tutti insieme.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime ricostruzioni, pare che i tre sono stati tamponati dall'auto guidata dal 52enne dopo che dal distributore che si trova accanto al mercatino dell'usato sulla Castellana, si sono rimessi nella strada principale. Ed è stato proprio allora che è sopraggiunto, a tutta velocità, il 52enne a bordo del Suv. La Micra è stata centrata in pieno e per la 23enne non c'è stato scampo.