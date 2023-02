VEDELAGO (TREVISO) - Incidente sulla Castellana a Vedelago, morta sul colpo Clara, studentessa di 23 anni. Per cause in corso accertamento, una Nissan Micra, guidata da una 26enne amica di Clara, si è scontrata con un Suv Qashqai, condotto da un 52enne del posto. Questo è quello che rimane delle due auto, poste sotto sequestro.