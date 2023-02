Incidente a Villorba. Schianto sulla Pontebbana: 4 ragazzi finiscono in ospedale, uno è gravissimo

VILLORBA (TREVISO) - Grave incidente all'alba di domenica 19 febbraio sulla Pontebbana a Villorba, in provincia di Treviso. A scontrarsi all'altezza della concessionaria Autosile sono stati due veicoli, quattro ragazzi sono finiti in ospedale, due ventenni e due trentenni, secondo le prime informazioni uno di loro sarebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei giovani rimasto incastrato fra le lamiere, e le ambulanze del Suem. Dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Ragazzi feriti

Quattro i giovani rimasti coinvolti nello schianto, tutti di origini straniere. Si tratta di E. A. O., di origini magrebine. In ospedale anche il connazionale 22enne E. B. Y. e due trentenni.