Tavagnacco, perde il controllo dello scooter: la corsa finisce contro un palo. Gravissimo un 40enne

TAVAGNACCO (UDINE) - Versa in gravi condizioni un uomo di circa 40 anni che intorno al 22 di ieri, mentre viaggiava in sella a uno scooter, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un palo, lungo via Colugna, a Feletto Umberto di Tavagnacco. Nell'impatto ha riportato lesioni molto serie. Nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza che hanno preso in carico l'uomo, poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, i carabinieri della compagnia di Udine. Attivati per quanto di competenza anche i Vigili del fuoco del Comando di via Popone.