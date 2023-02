Morta in un incidente a Vedelago. Chi è Clara, la studentessa di 23 anni con la passione per i viaggi e la fotografia Foto

VEDELAGO (TREVISO) - Era venuta in Veneto per vedere il Carnevale più famoso al mondo, quello di Venezia. E sulla Castellana ha trovato la morta in auto con i suoi amici. Clara Amman è morta a 23 anni nella notte tra domenica e lunedì, 19 e 20 febbraio, in un terribile schianto a Vedelago. L'auto su cui viaggiava la ragazza, guidata da un'amica di 26 anni, aveva appena fatto rifornimento di carburante al distributore Eni e si accingeva a tornare sulla strada e rimettersi in marcia quando è stata colpita da un'auto guidata da un 52enne di Vedelago. Clara è morta sul colpo, inutili i soccorsi arrivati subito sul posto. I suoi amici invece hanno riportato delle ferite lievi e sono stati portati per accertamenti negli ospedali di Montebelluna e Treviso. Grande appassionata di viaggi e di fotografia, Clara originaria di Roma, aveva deciso di venire in Veneto con i suoi amici per vedere il Carnevale.