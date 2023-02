Truffa delle criptovalute: arrestati a Dubai Christian Visentin ed Emanuele Giullini, soci della Nft

TREVISO - Arrestati Christian Visentin ed Emanuele Giullini a Dubai. I due, dei tre soci della società trevigiana New Financial Technology al centro della bufera legata alle criptovalute, sarebbero stati arrestati giovedì 9 febbraio in un'unica operazione portata avanti dalle forze dell'ordine degli Emirati. Entrambi prelevati dalle loro rispettive abitazioni, si troverebbero ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si dovrebbe tenere nella giornata di oggi, 13 febbraio. Non si hanno invece notizie sul terzo socio della Nft, Mauro Rizzato.