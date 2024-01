SPRESIANO - Non si ferma la saga dell’imprenditore che in tre anni, usando due auto diverse, aveva messo assieme 50 multe per passaggi con il rosso a Spresiano, con altrettanti verbali per mancata comunicazione dei dati del conducente. Anzi, si allarga. Nel 2023 il totale delle sanzioni è salito a quota 65. «L’anno scorso c’è stata una nuova stagione che ha visto aumentare anche il cast degli attori -rivela Paola Pol, comandante della polizia locale- in quanto sono stati elevati 13 verbali per passaggio con semaforo rosso e 2 per superamento della velocità, commessi però anche da altre autovetture di tipo aziendale di proprietà della stessa persona». Com’è possibile? Sostanzialmente grazie alla possibilità di non comunicare i dati del conducente. Si preferisce pagare un conto più elevato piuttosto che avere conseguenze sulla patente. Per chi non a problemi a livello economico, in particolare, è un passepartout. L’anno scorso è accaduto 711 volte a Spresiano.



BILANCIO FINALE

Il dato emerge dal bilancio dell’attività portata avanti nel 2023 dalla polizia locale. A livello complessivo sono state elevate 4.265 multe. Per un totale di 800mila euro. I dati riguardanti il periodo tra gennaio e settembre indicavano una quota di 600mila euro. Ora è arrivato l’aggiornamento definitivo per lo scorso anno. Dopo la bufera Covid, con le relative restrizioni, torna anche il nodo della prostituzione sulla Pontebbana. Nel 2023 la polizia locale ha fatto 67 multe per violazioni al regolamento comunale. In particolare proprio per atti contrari al decoro urbano. Cioè a chi si era fermato lungo la strada per contrattare prestazioni sessuali. «Violazioni che sono triplicate rispetto al 2022» sottolinea la comandante. Sono sensibilmente aumentate anche le multe per eccesso di velocità. A conti fatti, sono state 965 quelle elevate nel 2023 a Spresiano, dove non ci sono autovelox fissi. Di pari passo, le sanzioni per divieto di sosta sono praticamente raddoppiate, fino a toccare quota 119. Oltre al caso eclatante, invece, sono in leggero calo gli automobilisti che attraversano gli incroci della Pontebbana con il rosso. I VistaRed montati su due semafori hanno staccato oltre 1.630 multe in tutto l’anno: 597 al semaforo del centro di Spresiano e 1.034 all’altezza di quello dell’incrocio di Visnadello (queste ultime erano state 1.266 nel 2022).



CASI SINGOLARI

«I dati rimangono comunque significativi» avverte la comandante. In lieve aumento le mancate assicurazioni (126 verbali). Mentre diminuiscono le mancate revisioni (da 645 a 549 verbali). Infine, l’anno scorso è stato fermato anche un automobilista che circolava senza aver mai conseguito la patente. La multa è stata di 5.100 euro. «Tra i casi singolari, c’è stato un furgone che ha perso dei bidoni di pittura, che hanno provocato l’imbrattamento di due strade, una comunale e l’altra provinciale -conclude Paola Pol- partendo dai codici dei bidoni trovati a terra, siamo riusciti a risalire all’autore, che nel frattempo si era dileguato, individuando prima la ditta di produzione e a quel punto contattandola per capire a chi avesse fornito la merce».