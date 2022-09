Villorba. Spacciatori 20enni beccati con cocaina e marijuana: denunciati

VILLORBA - Ventenni in possesso di droga fermati a Villorba. Sono stati trovati in possesso di 6 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefancente. Ed ora per i due giovani, poco più che ventenni scatta la denuncia all'Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio