Controlli Gdf, arrestati 5 spacciatori in flagranza: avevano droga per guadagnare almeno 50mila euro

PADOVA - Nei giorni scorsi i finanzieri hanno intensificato i controlli del territorio nelle aree urbane maggiormente frequentate per la movida estiva e in quelle a rischio per episodi di microcriminalità, sottoponendo a verifiche oltre 100 persone e individuando 5 soggetti stranieri trovati in possesso di sostanze stupefacenti, denaro e telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita. Baschi verdi e unità cinofile hanno permesso di setacciare le aree delle piazze centrali, della stazione e dei quartieri limitrofi della città di Padova, nonché le vie lungo gli argini del Brenta e del Bacchiglione, controllando all’incirca un centinaio di soggetti e 50 veicoli.

Individuati e tratti in arresto, in flagranza di reato, 5 soggetti di etnia africana che detenevano considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e marijuana, oltre a diverse banconote di piccolo taglio. In due casi è risultato particolarmente determinante il fiuto deIi cani antidroga, che nel corso delle perquisizioni hanno permesso di intercettare lo stupefacente occultato sulla persona arrestata. In una circostanza sono stati rinvenuti 14 ovuli elettrosaldati, pronti per essere ingeriti e contenenti eroina purissima, mentre in un altro caso sono state sequestrate oltre 80 dosi contenenti marijuana, già confezionate per essere cedute sul mercato dello spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati, oltre a 3.300 euro in contanti e a diversi telefoni cellulari, 104 grammi di cocaina, 157 grammi di eroina e 238 grammi di marijuana, la cui cessione avrebbe consentito di conseguire un profitto illecito pari a oltre 50 mila euro, nonché arrestati e tradotti in carcere 5 soggetti, fermo restando che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza degli indagati sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.