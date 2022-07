Nascondeva 8 piante di cannabis in casa, 28enne di Veggiano denunciato

VEGGIANO - Otto piante di cannabis, alcune delle quali decisamente alte. È quanto nascondeva in casa un 28enne di Veggiano. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Padova che hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di droga. Nella tarda serata di ieri, 26 luglio, i militari dell'Arma hanno perquisito l'abitazione del 28enne trovato la coltivazione oltre a 6 grammi di marijuana divisi in involucri di cellophane, pronti per essere spacciati. È scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.