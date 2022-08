MONTEGROTTO - Mentre sta giocando si punge con l'ago di una siringa seminascosta fra l'erba del parco pubblico. Il fatto è accaduto venerdì scorso. Ora la piccola, di appena tre anni, verrà sottoposta a tutta una serie di accertamenti medici per accertare l'eventuale positività ad alcune infezioni. L'episodio che ha visto sfortunata protagonista Elisa (il nome è di fantasia, per non renderla identificabile in quanto minorenne) è accaduto nell'area pubblica all'incrocio fra le vie Socrate e Platone, nel quartiere residenziale di recente costruzione che si sviluppa a ovest di Corso Terme in direzione di Abano. Angosciati e furibondi i genitori della bimba che adesso dovrà essere tenuta sotto stretto controllo sanitario.

LA RABBIA

La famiglia denuncia l'assenza di controlli in zona e il pericolo che il comprensorio, fra i più moderni della città termale, si trasformi in una terra di nessuno e, quel che è peggio, in un punto di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. «La siringa era stata abbandonata su un prato - racconta il padre della piccola -. Abbiamo immediatamente portato nostra figlia al pronto soccorso dell'ospedale di Padova dove è stata sottoposta a un primo controllo da parte dei medici. Bisognerà attendere però parecchi mesi per sapere se ha contratto qualche malattia, come l'epatite, il tetano o l'Hiv». E come se non bastasse, pochi giorni dopo il fatto, alcuni vicini di casa hanno rinvenuto un'altra siringa a poca distanza al punto in cui era stata gettata la prima. «Non avrei mai pensato di trovare nel parco del mio quartiere delle siringhe abbandonate - continua il papà di Elisa -. Mi sento pertanto in obbligo di avvisare tutti i genitori che frequentano il comprensorio di via Platone con i figli che, purtroppo, non è più un luogo sicuro. La cosa mi spaventa. Non sono più sereno e non potrò più lasciar camminare e giocare la mia bambina in quella zona. E' necessario intervenire - prosegue l'uomo -; vanno mantenute la pulizia, l'ordine e il decoro dei parchi pubblici di Montegrotto, affinché non si trasformino in luoghi di degrado, pericolosi per i nostri figli. Personalmente non accetto che uno dei quartieri più prestigiosi di questa città possa diventare un punto di ritrovo per drogati». Il rischio, a suo dire, è assai concreto a causa di tutta una serie di mancanze che giudica abbastanza evidenti.

LA SITUAZIONE

«Il parco è piccolo ma è abbandonato a se stesso, i cestini per i rifiuti sono sfondati, gli alberi sono morti, la fontanella non funziona e c'è poca illuminazione pubblica», denuncia infatti il papà della piccola. Che punta poi il dito contro l'assenza di misure di prevenzione per garantire maggiore sicurezza a chi vi abita: «Vorrei sapere, ad esempio, perché non siano state installate delle telecamere di sorveglianza, come in altre aree di Montegrotto. Abbiano bisogno di essere tutelati», conclude.

Informata dell'episodio, l'amministrazione comunale assicura maggiori controlli ma ipotizza, più che la presenza di tossicodipendenti, uno screzio fra confinanti. «Svolgeremo ogni accertamento necessario - dichiara il sindaco Mortandello che sottolinea di avere subito contattato la famiglia della piccola -, ma ho anche il sospetto che quanto accaduto possa essere un dispetto tra vicini di casa per dissapori nati per l'utilizzo del parco durante il periodo del lockdown».

Mortandello dà poi dell'area un quadro del tutto diverso: «La zona in cui la bambina si è punta è piccola, poco frequentata e in generale una delle più tranquille, in cui non sono mai state segnalate scorribande di giovani provenienti da altri comuni, come invece è accaduto nei parchi principali. In ogni caso, abbiamo subito disposto di intensificare i controlli da parte della polizia locale. Fin da ora avvisiamo che non esiteremo a inviare provvedimenti di Daspo per allontanare chiunque venga considerato pericoloso per l'incolumità pubblica». Sul fatto indagano i carabinieri.