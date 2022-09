Blitz antidroga, marito e moglie spacciatori seriali: scattano le manette

MAJANO (Udine) - Marito e moglie, entrambi di 55 anni, di Majano (Udine), sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa di Udine e della locale stazione, in applicazione alla misura cautelare emessa dal Gip di Udine, per detenzione a fini di spaccio di droga. L'indagine ha accertato che i coniugi, negli ultimi anni, avrebbero raggiunto un volume di affari di circa 10 mila euro in almeno 130 cessioni di numerose dosi di cocaina.

Lo scorso 14 giugno inoltre, i due erano stati arrestati in flagranza dai carabinieri, durante una perquisizione, nella quale avevano rinvenuto nella loro abitazione 12 grammi di cocaina e 3.710 euro, probabile provento della vendita dello stupefacente. I due sono stati portati rispettivamente nelle Case circondariali di Udine e di Trieste.