Tradito da una vistosa collana: arrestato latitante da otto anni

TRIESTE - Il luccichio sul collo della vittima era un richiamo irresistibile e, una volta avvicinatosi a sufficienza, con mossa fulminea riusciva rapidamente a strappare la collana in oro. Nonostante le veloci fughe il suo viso è però rimasto immortalato nelle riprese dei sistemi di videosorveglianza, ed il suo nome è finito nelle aule di tribunale. E' riuscito ad evitare il carcere, lasciando l’Italia. A distanza di tempo, però, l'uomo - un 28enne romeno - è stato rintracciato da una pattuglia di Aurisina, impegnata in un controllo di retrovalico, mentre a bordo di un autobus di linea era diretto in Francia. I militari hanno notato quel ragazzo con una vistosa collana d’oro al collo e, dal successivo controllo, hanno scoperto che era ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 2 anni e 26 giorni di reclusione per rapina. Il 28enne si trova ora al carcere del Coroneo.