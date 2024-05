Kate Middleton è alle prese con le cure contro il cancro. E dal principe William arrivano segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles. Rassicurazioni che arrivano dalle sue parole pronunciate oggi sullo sfondo del riserbo ufficiale relativo al trattamento a cui la futura regina, 42 anni, continua a essere sottoposta in seguito alla diagnosi di cancro resa nota al Paese nello shock generale a marzo.

Kate Middleton, operata da un'equipe italiana del Gemelli. Ansia per Re Carlo «in terapia con dolori alle ossa»

WIlliam: «Kate? Sta andando bene»

«Sta andando bene», ha detto il principe rispondendo ad alcuni sudditi che gli chiedevano notizie e rivolgevano auguri a margine di un incontro pubblico nella seconda e ultima giornata di una visita in Cornovaglia (sud-ovest dell'Inghilterra): primo appuntamento ufficiale fuori Londra di oltre un giorno, per il delfino, da quando si è appreso del cancro di Kate. William, in visita oggi al St Mary's Community Hospital, su una delle isole del piccolo arcipelago delle Scilly, ha cercato di mostrarsi rilassato e sorridente, e ha detto che i suoi tre figli - George, Charlotte e Louis - sono apparsi «molto gelosi» nei giorni scorsi del suo viaggio in Cornovaglia: territorio di cui egli porta anche il titolo, in veste di duca di Cornovaglia, e nel quale si è ripromesso di portarli con sé «l'anno prossimo».

Le lettera dell'infermiera

Una capo-infermiera dell'ospedale, Lynda McHale, gli ha infine affidato una lettera, scritta dalla propria nipotina, con auguri di pronta guarigione destinati sia a Kate - alle prese da fine febbraio con la chemioterapia, a quanto si è appreso - sia a re Carlo III: al quale è stato a sua volta diagnosticato un cancro, ma che è già tornato da qualche giorno a una graduale ripresa della propria attività pubblica esterna, sfociata fra l'alto ieri in una visita a sorpresa in una base militare britannica fuori Londra, nella contea dell'Hampshire.