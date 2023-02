MONASTIER (TREVISO) - «Sono Paola da Treviso». Ieri mattina, 8 febbraio, poco dopo le 10,30, la trasmissione di Radio 24, "Uno, nessuno, cento Milan", condotta dal giornalista Alessandro Milan e dall'attore Leonardo Manera, durante il consueto dialogo aperto con gli ascoltatori, ha ricevuto la telefonata dalla Marca. A chiamare Paola Moro, sindaco di Monastier intenzionata a intervenire sul tema del giorno: lo scatto di rabbia che ha portato il giovane cantante Blanco a distruggere tutti i fiori presenti sul palco alla fine della sua esibizione a Sanremo. Il sindaco, che prima si è presentata come "amministratrice di un comune trevigiano" e poi ha specificato di essere primo cittadino di Monastier, ha voluto sottolineare l'aspetto diseducativo del gesto: «Come possiamo tollerare simili atteggiamenti? - ha detto - proprio in un periodo in cui ci sono ragazzini con problemi che hanno poco rispetto per tutto e spesso danneggiano ogni cosa?» . Osservazione che ha attirato l'interesse dei due conduttori impegnati in un'analisi dei temi sanremesi.

Le critiche trevigiane al gesto di Blanco

Ma dalla Marca le critiche a quanto combinato di Blanco sono state tante e variegate. Paolo Gatto, organizzatore della manifestazione musicale "Suoni di Marca" oltre che insegnante, è stato molto severo e sul suo profilo Facebook ha commentato amaramente: «Complimenti per il bel messaggio da trasmettere ai giovani - ha osservato dopo aver pubblicato la foto di Blanco mentre scalcia vasi e mazzi di fiori - sono questi gli esempi di devastazione vandalica e di mancanza di rispetto da seguire solo per far cresce il proprio ego per superare la frustrazione e rabbia? Che caduta di stile!!! Così come aver permesso di farlo in diretta è ancor più triste».