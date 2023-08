Sacchi stracolmi di rifiuti gettati nel canale Piavesella tra Spresiano e Villorba, il sindaco Della Pietra: «Certa gente è indefinibile da quanto misera è»

VISNADELLO/VILLORBA (TREVISO) - Rifiuti abbandonati, due grossi sacchi colmi d'immondizia ed un cartone che galleggiavano lungo il canale Piavesella tra Visnadello e Villorba. La rabbia del sindaco di Spresiano Marco della Pietra, quando passeggiando a Visnadello si è imbattuto in questo scempio ambientale: «Spero che nei sacchetti che saranno recuperati ci sia dentro qualcosa per risalire al responsabili». Multe salate per chi sarà identificato. Il primo cittadino promette di dare la caccia a questi eco vandali. «Bisognerebbe trovare altri soluzioni, oltre alle sanzioni, come quella ad esempio di far pulire la zona a agli eco vandali. Non solo ma anche fargli fare lavori socialmente utili. Il nostro territorio va amato e rispettato, certa gente è indefinibile da quanto misera è. I controlli sono comunque sempre accurati e molto spesso vengono comminate multe, anche parecchio elevate, agli ecofurbi», chiude il sindaco.