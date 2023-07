Venezia. Lotta ai rifiuti abbandonati: oltre mille contravvenzioni solo nel primo semestre di quest'anno

VENEZIA - Il contrasto alla sporcizia fa emergere i primi dati. Nel territorio comunale sono stati infatti 18.089 i controlli contro l'abbandono dei rifiuti effettuati nel primo semestre di quest'anno da parte degli ispettori ambientali della multiutility Veritas. Nel corso delle ispezioni sono state registrate 1.095 contravvenzioni per abbandono dei rifiuti o per errato conferimento dei materiali della raccolta differenziata.

Sono state inoltre fatte 1.252 verifiche sul corretto pagamento della Tari.

Gli ispettori ambientali, incaricati di far rispettare le norme in materia di rifiuti, sono in servizio giorno e notte, sette giorni su sette, e la loro attività è integrata dalle immagini di numerose telecamere installate nel territorio comunale di Venezia. Grazie a queste, gli agenti della Polizia municipale individuano e sanzionano chi abbandona rifiuti o materiali ingombranti.