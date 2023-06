TREVISO - Immondizie, sacchi e sacchi abbandonati tra l'erba alta quasi un metro, topi e altri animali randagi che scorrazzano indisturbati in quel ben di dio, e l'incuria che regna sovrana. I residenti di Monigo sono stanchi. Hanno avuto pazienza. Un anno di pazienza.



LA RABBIA

Adesso si ribellano e scrivono al sindaco Mario Conte, al servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl 2, all'Ater e alla polizia locale. Allegando decine di firme. Puntano il dito contro l'area finora adibita a residenza popolare sita tra via Feltrina e via Castagnole di proprietà dell'Ater. Quest'ultimo ente, ha trasferito le famiglie residenti per mettere in essere un piano di riqualificazione per la zona che si trova in un completo e totale stato di abbandono. «Siamo preoccupati per i problemi igienico-sanitari e ambientali, per la presenza di topi, ratti, pantegane e animali striscianti che in questo periodo dell'anno stanno proliferando. Siamo preoccupati per l'accumulo e l'abbandono di rifiuti anche pericolosi come le bombole di gas, oltre al degrado dell'area verde e alla presenza, nelle ore notturne, di persone che pernottano nei garage e fanno uso di sostanze» scrivono i residenti al sindaco. Chiedendo che vengano fatti accertamenti e indagini specifiche per identificare eventuali reati commessi. Quindi, chiedono a gran voce che vengano effettuati interventi di bonifica.

Per non lasciare nulla alla fantasia, le decine di firmatari che vivono al confine con l'area abbandonata, allegano anche fotografie dettagliate dove vengono inquadrate l'erba lata, le immondizie e l'incuria del luogo.



IL PRECEDENTE

Lo stesso identico problema era stato segnalato lo scorso anno e l'Ater aveva invitato i residenti a sopportare la situazione di disagio perchè era previsto un intervento, anche se non in tempi brevi. Qualcosa, di sommario, era stato fatto. Come la pulizia della zona. Poi, però, più nulla. Anche la derattizzazione era stata sospesa in quanto l'appalto era stato rinnovato e nelle more del bando nessuno aveva più effettuato alcun tipo di servizio a Monigo. Adesso, stanchi di aspettare, i residenti chiedono aiuto al Comune e all'Usl.