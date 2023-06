Padova. Discarica abusiva di rifiuti speciali, si valuta il danno ambientale. Proprietario denunciato

PADOVA - C'era qualcosa di strano in quel deposito. E infatti era una discarica abusiva di rifiuti speciali.

A scoprirla sono stati i finanzieri del comando provinciale di Padova, con la collaborazione dell'Arpav.

I baschi verdi avevano notato un deposito con diversi camion e accumuli di materiale ferroso in provincia di Padova e così sono cominciati i servizi di osservazione anche con ricognizione dall'alto eseguita dalla sezione aerea di Venezia. Bisognava capire quale fosse lo stato dei luoghi e quanto grande era il sito. C'erano mezzi abbandonati e tra il materiale rinvenuto anche rifiuti potenzialmente dannosi per l'ambiente. Il tutto senza nessuna autorizzazione. I rifiuti sono stati sequestrati e il proprietario dell'area è stato denunciato per attività di deposito e gestione di rifiuti non autorizzata.

Sono in corso verifiche per determinare l'eventuale danno ambientale e si sta procedendo alla bonifica.