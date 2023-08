AVIANO - Prosegue il fenomeno degli abbandoni abusivi di rifiuto. Per quanto negli ultimi anni le amministrazioni municipali che si sono susseguite abbiano tentato di fare sensibilizzazione e repressione attraverso campagne illustrative e foto trappole, alcuni cittadini paiono refrattari ad apprendere le norme di comportamento civile. Stavolta, a venire inquinato con un ammasso informe di rifiuti ingombranti - libri, arredamento, tappeti, pannelli di legno e via dicendo - è stato un tratto di bosco lungo la salita che conduce in Piancavallo, qualche centinaio di metri ad est del ristorante Bornass.



LA SCOPERTA

Il cumulo di rifiuti è stato individuato fortuitamente da un gruppo di membri del Cai che si stavano occupando di manutenzione dei sentieri, e che hanno provveduto subito a segnalarlo alle autorità. Ora l'amministrazione attiverà l'iter necessario per far rimuovere i rifiuti ingombranti: ancora una volta, le azioni dei singoli graveranno sulle finanze della collettività.



L'IMPEGNO

Ma se da un lato c'è chi non mostra il minimo rispetto per l'ambiente, dall'altro c'è anche chi in Piancavallo si impegna per un futuro più sostenibile. È il caso ad esempio del condominio "Residenza Cristina", che ha appena annunciato il completamento dei lavori relativi al Superbonus 110%. L'iniziativa, promossa da Lara Cipolat-Mis, storica amministratrice di condominio della località turistica pordenonese, sostenuta dai condòmini per stimolare la ristrutturazione energetica dell'edificio, ha portato alla realizzazione di una serie di interventi significativi all'interno del condominio. Questi lavori, affidati allo studio dell'ingegner Mauro Tassan Toffola di Aviano e alla ditta Izc costruzioni di Fiume Veneto, riducono l'impatto ambientale e generano risparmi energetici a lungo termine.



GLI INTERVENTI

Tra gli interventi chiave che sono stati effettuati al condominio di Piancavallo, rientrano l'isolamento termico delle pareti esterne, il rifacimento della copertura e la sostituzione degli infissi. Inoltre, sono stati incrementati sistemi di riscaldamento più moderni ed efficienti, garantendo un ambiente confortevole durante tutto l'anno. Dopo il primo intervento nella località turistica concluso con successo al condominio Val Piccola, queste opere rappresentano ancora una volta un ottimo esempio di come migliorare la qualità della vita di chi vive in Piancavallo, per un futuro più sostenibile. Il fabbricato non solo è ora all'avanguardia in termini di efficienza energetica, ma serve anche da ispirazione per altri condomini e comunità che desiderano adottare misure simili. L'impegno dimostra che è possibile ottenere benefici significativi non solo in termini di risparmio energetico, ma anche in termini di valore immobiliare e di benessere abitativo.