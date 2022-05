Catenina d'oro, cellulare e portafogli: la notte in discoteca tra rapine e furti

TREVISO - I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando su due episodi che hanno come vittime due minorenni. Entrambi i fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Spresiano. Verso l'una un ragazzino che stava ballando in pista sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani che lo avrebbero colpito con uno schiaffo per rubargli la catenina d'oro che portava al collo e il cellulare. Poi sarebbero scappati confondendosi tra la folla. Nello stesso luogo e la stessa sera è stato denunciato un furto ad opera di ignoti ai danni di un altro minorenne: ha raccontato di essere stato derubato del portafogli e di qualche decina di euro.