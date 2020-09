TREVISO Sfrecciava a tutta velocità per le strade del paese a bordo di auto sportive, un'Alfa Giulia nuova fiammante e una 500 Abarth super accessoriata. Una passione per i motori ostentata, condita da una condotta di guida disinvolta, che ha attirato l'attenzione prima di alcuni concittadini e poi degli investigatori della squadra mobile. I quali, dopo aver effettuato degli accertamenti sull'uomo, un 41enne autotrasportatore residente a Morgano, C.G. le sue iniziali, hanno scoperto che a foraggiare quella passione era la seconda attività dell'uomo, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato un via vai sospetto nell'appartamento del 41enne, gli investigatori della mobile, guidati dal dirigente Claudio Di Paola, hanno deciso di procedere con la perquisizione della sua abitazione. In casa sono stati trovati 25 grammi di cocaina, 12mila euro in contanti e il classico kit dello spacciatore costituito da bilancini e materiale per il confezionamento. Quanto basta insomma per procedere con l'arresto per spaccio.

Il nome del 41enne era sempre stato finora del tutto sconosciuto alle forze dell'ordine. Incensurato, sposato, dipendente di una ditta di autotrasporti, non poteva però evidentemente disporre di risorse economiche sufficienti per acquistare i bolidi con i quali sfrecciava in paese, considerabili a tutti gli effetti delle auto di lusso. È per questo che, dopo alcune segnalazioni, la polizia ha deciso di approfondire la situazione.

Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi iniziato a tenere sotto controllo gli spostamenti del 41enne. I sospetti iniziali, sono stati confermati durante gli appostamenti all'esterno dell'abitazione dell'autotrasportatore, che aveva costruito una considerevole rete di spaccio, stando a quanto emerso dalle indagini, diventando il punto di riferimento per diversi consumatori di cocaina della zona. «La rete di spaccio, ancora in via di ricostruzione - spiega il dirigente della mobile Di Paola -, era importante, fatta di clienti fissi, molti dei quali benestanti». Da qui la perquisizione che ha portato al sequestro dei 25 grammi di polvere bianca e dei 12mila euro, probabile provento, per le forze dell'ordine, dell'attività illecita. Dopo l'arresto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

