TREVISO Sfrecciava ad una velocità di circa 200 chilometri orari lungo l a A27, come se l’autostrada fosse un circuito di Formula Uno. È in arrivo una pesantissima multa per l’automobilista che nei giorni scorsi è stato pizzicato su una Lamborghini dagli agenti della polizia stradale di Treviso, impegnati in controlli straordinari lungo la Venezia-Belluno con agenti in divisa e auto d’istituto, dunque ben visibili dai “piloti” di turno che però si sono guardati bene dall’alzare il piede dal l’acceleratore . Complessivamente sono stati accertati, nelle giornat e di mercoledì e giovedì, 136 eccessi di velocità sia da parte di conducenti di auto mobili che da parte di camionisti.



I CONTROLLI

Le pattuglie in servizio hanno controllato 50 auto: in 19 casi la sanzione è scattata per il mancato uso delle cinture e in 31 casi a causa del l’uso del cellulare alla guida, sia da parte di automobilisti che da guidatori professionali. In tutta la giornata di mercoledì sono state rilevate 165 infrazioni al Codice della strada e sono stati decurtati 331 punti dalla patente complessivi . I controlli rientrano nel più ampio ambito dei “Safety days” , la campagna annuale in corso in questi giorni e che riguarda tutto il territorio nazionale e della campagna europea “Roadpol. Focus on the road” in programma dal 14 al 20 settembre .



LE SANZIONI

Tra le situazioni più pericolose quella di un camionista sorpreso alla guida di un mezzo straniero mentre trasportava liquidi infiammabili senza aver rispettato nessuna norma. Nel mirino dei controlli, infine, anche diversi camion adibiti al trasporto della ghiaia e multati per eccedenza di carico e per la presenza di sigilli non integri sul dispositivo tachigrafico che controlla velocità e tempi di guida . Ad uno dei due è stata ritirata la patente. La p olizia stradale di Treviso ha impiegato 19 pattuglie che hanno percorso in totale 2 . 500 chilometri lungo le principali strade della provincia e in A27. « Questi risultati – si legge in una nota emessa dalla P olstrada – non possono che farci riflettere su quando sia ancora evidente e diffusa la poca attenzione da parte di qualcuno a lle norme di comportamento dettate dal C odice della strada che altro non sono che regole cautelari volte a regolamentare un’attività pericolosa quale è purtroppo ancora la guida . L o sforzo profuso nella giornata di mercoledì da parte delle donne e degli uomini della stradale ha portato a non rilevare alcun incidente ». Ultimo aggiornamento: 08:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA