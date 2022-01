Pinarello, dopo 70 anni chiude lo storico negozio: «È un peccato, tutto è iniziato da questa piazza stupenda»

TREVISO - Dopo 70 anni chiude lo storico negozio Pinarello in Borgo Mazzini a Treviso. «Tutto è partito da questa piazza stupenda» ricorda con un pizzico di nostalgia Fausto Pinarello nell'abbandonare l'attività nel centro città dove è iniziata la storia delle prestigiose biciclette Pinarello. «Comprendo che questa chiusura è un peccato per la città - prosegue Fausto Pinarello - ma non è detto che un futuro troveremo un'altra soluzione». Quindi dalle parole dell'imprenditore si potrebbe pensare che si tratta forse di un arrivederci e non di un addio.

APPROFONDIMENTI TREVISO Fausto Pinarello: «È un peccato per la città, non... TREVISO Pinarello dimentica il tablet sul tettuccio dell'auto, parte e lo... COLPO A ROUBAIX Presi i ladri delle "bici dei campioni" grazie ai followers... L'INTERVISTA Fausto Pinarello: «Il mio sogno? Una bicicletta che vinca... VIDEO Trovate in Romania le bici Pinarello da crono rubate agli azzurri...

Il negozio di Borgo Mazzini è stato il primo aperto dallo storico fondatore Nane Pinarello e proprio da qui è iniziata la meravigliosa storia imprenditoriale legata alle prestigiose biciclette. La decisione di chiudere il punto vendita è dovuto al fatto che tutta l'attività è stata accorparta nello store della Pinarello di Villorba. Per la chiusura sono arrivati numerosi ciclisti del team amatoriale Pinarello tutti con le loro bellissime - e costose - biciclette.