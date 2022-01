Imprenditore dimentica il tablet sul tettuccio dell'auto, parte e lo fa cadere: nei guai il 23enne che l'ha trovato

TREVISO - Un 22enne residente nel Trevigiano è stato denunciato dai carabinieri per furto perché trovato in possesso di un tablet che poche ore prima un imprenditore aveva smarrito, lasciandolo posato sul tettuccio della propria autovettura e facendolo cadere dopo la partenza. A raccogliere da terra il dispositivo sarebbe stato il giovane, appena sceso da un bus, il quale anziché informare le forze dell'ordine per la restituzione, lo avrebbe portato a casa per ripararlo. Il tablet è stato però presto geolocalizzato dai militari grazie all'applicazione installata dal proprietario, che ha consentito loro di ricavare le coordinate geografiche precise del luogo in cui si trovava.