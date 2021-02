VENEZIA - Risveglio al fresco per la famiglia di E.P., residente a Sant'Elena. Il 9 febbraio scorso alla coppia che ha una bambina di due anni è stata staccata l'utenza del gas, e quindi anche del riscaldamento, in seguito a due vecchie bollette non pagate. «Non mi erano arrivate», spiega il residente. E così il 10 febbraio i tre si sono risvegliati con 10 gradi in casa: «Sono sceso a controllare e ho visto che il gas era stato chiuso. Ho chiamato Eni, con cui ho il contratto di fornitura, mi è stato detto che non avevo pagato due bollette e così, appena ricevute, mi son messo in regola». La storia prosegue: «Mi è stato detto che l'11 febbraio tra le 13 e le 15 sarebbe venuto qualcuno. Non si è presentato nessuno. Ho chiamato e non hanno saputo darmi una risposta». L'uomo ha ricevuto poi un altro appuntamento: «Questa volta sarebbero venuti il 16, tra le 8 e le 10, quindi ho dormito in casa al freddo attendendo l'arrivo la mattina dopo. Ma anche in questa occasione nessuno si è fatto vivo». Scatta quindi l'ennesima chiamata: «Eni mi dice di riferire direttamente a Italgas, ma l'unico modo per parlare è quello delle emergenze, cosa che ho fatto, ma mi hanno buttato giù perché non dipende da loro. Ora il prossimo appuntamento è per il 19». Eni gas e luce chiarisce: «In seguito al pagamento dell'importo insoluto da parte del cliente l'azienda ha effettuato immediatamente la richiesta di riapertura dell'utenza, che è stata correttamente recepita dal distributore responsabile della riattivazione della fornitura. Eni gas e luce ha preso contatto con il distributore per capire le cause del mancato intervento richiedendone tempestivamente uno ulteriore». Da Italgas fanno sapere: «Abbiamo verificato che l'utente era assente nelle due occasioni, ma siccome la nostra finalità è quella di agevolare il più possibile il cliente, cercheremo di ridare la fornitura nel più breve tempo possibile, se ce la faremo anche già da domani (oggi, ndr)».



© RIPRODUZIONE RISERVATA