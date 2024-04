VENEZIA - Una festa nazionale nel ricordo della liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista, densa di celebrazioni e di iniziative che, come da tradizione, oggi riempiranno Venezia, le sue isole e la sua terraferma per l'intera giornata. A cui tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte. Un 25 aprile che ha raggiunto il 79. anniversario e che in città si carica di un ulteriore significato legato alla festa del suo patrono, San Marco. Anpi Sette Martiri, in collaborazione con Anppia, Fiapp (Gl), Iveser, Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Comune, organizzerà un programma che culminerà nel tradizionale "Percorso della memoria" nel sestiere di Cannaregio (con partenza alle 10 da campo Santi Apostoli ) e nel "Percorso della pace" a Castello.

GLI ORARI

Il primo avrà la sua conclusione in campo del Ghetto, alle 12.15, dove verranno tenute le orazioni ufficiali. Mentre il secondo, dalle 17, con ritrovo a Ca' di Dio, sarà accompagnato da musica e teatro presso il monumento alla Partigiana, dove si terranno gli interventi commemorativi. In contemporanea, alla Giudecca, musiche e letture organizzate dall'Arci "L. Nono" in una cerimonia che si concluderà alle 18.30 con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide in memoria dei Caduti. Alle 9.15, in piazza San Marco, la compagnia in armi interforze organizzerà invece, accompagnata dalla banda della Polizia locale, il tradizionale alzabandiera. A Mestre, alle 10.15, verranno deposte delle corone d'alloro alle lapidi dedicate ai Caduti e, a seguire, l'alzabandiera e gli onori del picchetto militare. La festa della Liberazione entrerà poi nel vivo con un concerto della banda musicale di Tessera e attraverso letture di brani ed interventi di studenti e studentesse del "Gritti". In mattinata alzabandiera e deposizione delle corone anche alle lapidi di piazza Municipio a Marghera, di via Forte Marghera, di piazza Barche e sul Terraglio, a Villa Salus, nonché alla Gazzera, Zelarino, Favaro, Campalto e Chirignago.

LA TRADIZIONE

Ma Venezia, nel giorno di San Marco, non può prescindere dalla tradizione del bòcolo, da sempre augurio di amore e di pace. Un'usanza che vuole che ogni uomo faccia dono alle donne della famiglia in particolare mogli e fidanzate un bocciolo di rosa rossa. Il bòcolo, appunto. Un gesto romantico che tuttavia sta diventando un'ulteriore occasione per fare affari "in nero". Questo l'allarme lanciato da Confartigianato Venezia, che vuole accendere anche quest'anno i riflettori sul fenomeno dell'abusivismo. Lo stesso che, approfittando di queste ricorrenze, prolifera causando danni alle attività legali. L'appello di Confartigianato, affidato alle parole di Andrea Dabalà, presidente dei decoratori con fiori, si rivolge alla Polizia locale affinché i controlli sul territorio vengano incrementati, per arginare il più possibile un fenomeno dalle dimensioni endemiche. E ai veneziani, affinché rinuncino al bòcolo abusivo, come gesto di rispetto per la loro città.

Palazzo Ducale diventerà poi dalle 16 la scenografia d'eccezione per la premiazione delle eccellenze veneziane e metropolitane, con la 6. edizione del "Premio festa di San Marco". L'iniziativa, promossa dall'amministrazione, vuole rendere omaggio a quei cittadini ed enti che hanno saputo portare prestigio al territorio con opere concrete in vari ambiti. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco Luigi Brugnaro e dei primi cittadini dell'intera Città metropolitana, nonché quella delle più alte autorità cittadine. Il coro del Teatro La Fenice accompagnerà l'evento con l'esecuzione di alcuni brani.