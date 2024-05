VENEZIA - Ha preso il suo deambulatore, ci ha caricato sopra una tanica di benzina, si è messo un cartello al collo con la scritta “pace” e, piano piano, si è incamminato verso piazza San Marco. Una volta di fronte alla Basilica l’uomo, un novantenne di Cannaregio, ha cominciato a spargere per terra un po’ di combustibile. Due agenti della polizia locale, in servizio in piazza, si sono accorte dell’accaduto e immediatamente si sono precipitate per fermarlo.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 1. maggio. L’anziano non si era gettato addosso la benzina, quindi non sembrava avere intenzioni suicide. A terra, però, quel liquido infiammabile l’aveva versato, motivo per cui sono dovuti intervenire in un secondo momento i vigili del fuoco per la bonifica.

Ovviamente, dato il luogo e l’ora, la dimostrazione del 90enne ha attirato l’attenzione di diversi curiosi, che si sono chiesti che cosa stesse succedendo. Non è la prima volta, peraltro, che la Basilica finisce al centro di manifestazioni di protesta: gli attivisti del clima di Ultima generazione, solo pochi mesi fa, a dicembre, l’avevano imbrattata con una soluzione a base di acqua e Nesquik.



LE MOTIVAZIONI

L’anziano non fa parte di associazioni ambientaliste ma ha spiegato che «nel mondo c’è tanto bisogno di pace oggi» e che se fosse «servito un gesto eclatante lui era pronto a farlo». L’uomo non è stato denunciato ma segnalato alle autorità sanitarie: lo scopo sarà valutare, tenendo conto anche dell’età avanzata, le sue condizioni psichiche.

La polizia locale, però, ha scoperto anche un altro dettaglio. Ovvero che l’anziano aveva in casa, legalmente detenute, anche alcune armi da fuoco. Considerato l’episodio dell’altro ieri, i vigili hanno preferito non rischiare: sono andati quindi a casa sua e hanno sequestrato tutto il materiale.