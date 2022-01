TREVISO - Dopo 70 anni chiude lo storico negozio Pinarello in Borgo Mazzini a Treviso. «Tutto è partito da questa piazza stupenda» ricorda con un pizzico di nostalgia Fausto Pinarello nell'abbandonare l'attività nel centro città dove tutto è iniziato. «Comprendo che questa chiusura è un peccato per la città - prosegue Fausto Pinarello - ma non è detto che un futuro troveremo un'altra soluzione».