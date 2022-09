Pedone falciato da un'auto muore sul colpo. Pontebbana chiusa

SPRESIANO - Pedone falciato da un'auto: muore sul colpo. Tragedia oggi, 19 settembre, alle 15.45 a Spresiano in via Dante Alighieri (Pontebbana). Inutili i soccorsi: per il pedone, investito e ucciso da una vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri per i rilievi. La vittima è Antonello Ungalli, 61enne del posto che abitava vicino al luogo della tragedia. Si tratta dell'ottava vittima della strada da inizio settembre, la seconda in 48 ore. Ieri la stessa sorte è toccata al rider di Foodracers Roman Elimiano Zapata, 48enne argentino, tamponato e ucciso da un'auto a Frescada, sul Terraglio, mentre era in sella al suo scooter, impegnato nelle consegne di cibo a domicilio.

I rilievi

La strada statale è al momento chiusa alla circolazione per i rilievi. Il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dall'auto che si è subito fermata. La vittima è stata travolta sotto gli occhi della badante, con la quale era uscito per raggiungere la vicina edicola a comprare il giornale. L'auto che lo ha investito, un'Alfa Romeo GTV, viaggiava verso Treviso e al volante c'era un 78enne del bellunese.

Chi è la vittima

La vittima aveva qualche difficoltà di deambulazione: due mesi fa aveva subito l'amputazione di una gamba a causa del diabete, ora aveva una protesi e si aiutava con le stampelle. Non era sposato e abitava poco distante, in un appartamento di via Toniolo anche se la famiglia era originaria del Milanese. Qualche anno fa era morto anche il fratello. Antonello Ungalli aveva lavorato nelle ferrovie per poi aprire una ditta di lavorazione del ferro, fino a quando i problemi di salute lo hanno costretto a fermarsi.