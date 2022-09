Il vicino di casa: «Aveva smesso di lavorare a causa di una malattia»

PRESIANO - Pedone falciato da un'auto: muore sul colpo. Tragedia oggi, 19 settembre, alle 15.45 a Spresiano in via Dante Alighieri (Pontebbana). Inutili i soccorsi: per il pedone, investito e ucciso da una vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri per i rilievi. La vittima è Antonello Ungalli, 61enne che abitava vicino al luogo della tragedia.