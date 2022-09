Pedone falciato da un'auto, muore sul colpo. Strada statale chiusa

SPRESIANO - Pedone falciato da un'auto: muore sul colpo. Tragedia oggi alle 15.45 a Spresiano in via Dante Alighieri. Inutili i soccorsi: per il pedone, investito e ucciso da una vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri, per i rilievi. È l'ottava vittima della strada da inizio settembre, la seconda in 48 ore. Ieri la stessa sorte è toccata al rider di Foodracers Roman Elimiano Zapata, 48enne argentino, tamponato e ucciso da un'auto a Frescada, sul Terraglio, mentre era in sella al suo scooter, impegnato nelle consegne di cibo a domicilio. La strada statale è al momento chiusa alla circolazione per i rilievi. Il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dall'auto che si è subito fermata. La vittima è un uomo di 61 anni del posto.