TREVISO - La Marca nella morsa del maltempo. La pioggia ha fatto vertiginosamente salire il livello dei fiumi. Da venerdì sera sono caduti in media 60 millimetri. E continuerà così anche nelle prossime ore. Sono in particolare 8 i corsi d’acqua e i canali osservati speciali: Sile, Avenale, Monticano, Livenza, Vallio, Meolo, Bidoggia e Grassaga. Di pari passo nella pedemontana si tengono d’occhio i punti dove ci sono già state frane e smottamenti. « Ci preoccupa soprattutto quello che può succedere oggi – spiega Amedeo Gerolimetto, presidente del consorzio di bonifica Piave – siamo di fronte alla prima pioggia importante del 2024. Quello di oggi sarà un giorno particolarmente delicato. Il terreno è già molto bagnato e le casse di espansione hanno iniziato a lavorare. La speranza è che ci siano dei momenti di tregua per tornare a svuotarle e riuscire a essere pronti per altre precipitazioni intense » . A volte le cose si fanno complesse pure a causa di gesti di inciviltà. « Le piene portano giù non solo le ramaglie ma spesso anche i rifiuti che sono stati gettati nei canali – rivela Gerolimetto – siamo concentrati anche per rispondere a eventuali intasamenti di questo tipo » . Strade allagate anche a Casale dove il Comune ha attivato il Coc. «Abbiamo il Sile molto alto e la situazione è anomala visto che l’allerta era verde» spiegava ieri sera il sindaco Stefania Golisciani. Il consorzio ha mobilitato più di 30 persone, rinforzando il personale reperibile. E in diversi punti della provincia è stata schierata la protezione civile. Il Sile ha già invaso il porticciolo di Casier, arrivando a pochi centimetri dalla strada. A Ponte di Piave c’è stato lo straripamento dei fossi collegati al canale Bidoggia, nella zona di via Fossadelle di Sopra. « Siamo subito intervenuti con la polizia locale e gli operai comunali per risolvere il problema del deflusso dell’acqua » , dice il sindaco Paola Roma. Gli occhi sono puntati anche sul canale Grassaga. Sul fronte della castellana, ieri notte, verso le 3, l’Avenale ha superato la prima soglia di guardia. Il consorzio di bonifica è stato costretto a forzare lo scarico nelle casse di espansione di Riese e Castello di Godego. Una mossa indispensabile per salvare la città di Castelfranco dalle acque. Anche il Monticano è in piena. A Gorgo si è arrivati a 3 metri e mezzo. Sono state chiuse tutte le chiaviche e di seguito sono state accese le idrovore, che ora funzionano a pieno regime, per evitare l’allagamento del territorio circostante.



ALLERTA SUL LIVENZA

Discorso simile per il Livenza tra Meduna e Motta, dove gli impianti sono pronti a partire. Qui ieri il livello è salito di un metro nel giro di quattro ore, arrivando a viaggiare verso i 3 metri. Il monitoraggio è costante. Ci sono ancora un paio di metri di margine rispetto alla soglia critica: « A quota 5 metri scattano i controlli di ora in ora e si apre il centro operativo comunale (Coc)», è il quadro fatto da Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna. Il punto è che la pioggia continua a cadere. In questo contesto c’è preoccupazione per l’aumento dei livelli del Vallio e del Meolo, che scolano in laguna a sud di Roncade. E’ stato attivato anche il complesso idrovoro di Portesìne.