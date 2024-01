Troppa pioggia il mare "non riceve" e i canali traboccano sulle strade: chiuso un tratto della Sp 92

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - I corsi d'acqua non smaltiscono l'intensa pioggia di queste ore e l'acqua si riversa sulla strada bloccando il traffico. Nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, è stata chiusa al traffico per allagamenti un tratto della Sp 92 via Nievo poco prima dell’intersezione con la Sp 73 via Bettoni nel Comune di Fossalta di Portogruaro. Sul posto sta intervenendo una squadra del pronto intervento della sezione viabilità della Città metropolitana. L’allagamento è appunto dovuto ai corsi circostanti che non riescono a scaricare l’acqua piovana abbondante nei canali perchè il mare "non riceve".