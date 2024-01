Meteo, allerta in Friuli Venezia Giulia, forti precipitazioni e neve in quota. Cedimento stradale a Clauzetto, viabilità chiusa

TRIESTE - Le forti, e attese, precipitazioni nevose in varie località montuose e sciistiche del Friuli Venezia Giulia e di pioggia in tanti altri luoghi, hanno fatto scattare una allerta meteo gialla, diffusa dalla Protezione civile, aggiornata alle ore 13.30 di oggi 6 gennaio. Gli operatori della sala operativa regionale (Sor) della Protezione Civile della Regione hanno inoltre ricevuto segnalazioni di strade allagate ed è stato avviato un monitoraggio del territorio. I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Clauzetto sono stati attivati per un monitoraggio relativo alla viabilità già chiusa al transito per lo smottamento verificatosi alcune settimane fa.