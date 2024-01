PORDENONE - Due, forse tre centimetri. È la quantità di neve caduta con la coda della perturbazione che l'altra notte ha superato il Friuli occidentale. Non tanto, ovviamente, ma quello che è bastato per dare a Piancavallo i colori dell'inverno ai tanti turisti che sono presenti nella località invernale della Destra Tagliamento. Già, perchè c'e subito da dire che le cose si erano messe decisamente male. Già nel pomeriggio del 31, infatti, era caduta la pioggia che a tratti è proseguita sino alle 23. Poi, per fortuna, il passaggio della neve, prima mista alla pioggia, poi sempre più secca.



Sono stati quei pochissimi centimetri, però, a garantire il manto farinoso sulle piste di Piancavallo rendendo possibile ieri, primo giorno del 2024, la possibilità di sciare pressoché su tutte le piste della località turistica. Senza dubbio la più richiesta di tutte è la Nazionale, che era stato tirata perfettamente dai tecnici di Promoturismo, ma così anche le altre consentendo, quindi, una giornata senza alcun problema sugli sci.

Tante le persone che ieri sono arrivate a Piancavallo, anche se solo nel primo pomeriggio la località si è riempita e non solo per sciare, ma per far giocare i bambini con gli slittini e magari costruire i pupazzi di neve.

Quasi al gran completo gli alberghi, anche se da oggi ci saranno le prime partenze che lasceranno comunque spazio alle settimane bianche e all'arrivo in particolare degli ospiti stranieri. Quasi tutte aperte le seconde case e tutti funzionanti i bar, paninoteche e ristoranti di Piancavallo che in questi giorni è stata una località invernali della regione che hanno avuto un forte afflusso. Una situazione che si era già verificata lo scorso anno e che per la fortuna degli operatori, sembra mantenere lo stesso trend. hanno lavorato, infatti, sia i ristoranti che i bar, ma anche i negozi di noleggio delle attrezzature e negli impianti di risalita in più occasioni si è rivista la coda.

L'abbassamento della temperatura, una necessità fondamentale per mantenere dure le piste e poter sparare con i cannoni, si è verificato già da ieri e in serata le temperature erano decisamente abbassate rispetto agli scorsi giorni. Questo significa che ci sarà la continuità nelle piste che restano aperte. Aspettando una nuova precipitazione di neve.



