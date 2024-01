Maltempo in Fvg, allerta gialla per piogge intense fino a metà domenica

TRIESTE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo gialla, valida da domani, 6 gennaio 2024, fino alle 12 di domenica 7.

Le previsioni per domenica 7

Domenica 7 gennaio, tra la notte e il mattino, saranno possibili precipitazioni residue che tenderanno a cessare ovunque in giornata. Soffierà Bora sostenuta o anche forte sul Carso e a Trieste, vento moderato da nord-est in pianura e sostenuto in quota sulla zona montana. Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione civile, può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d'acqua di pianura, fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità. Secondo il bollettino valanghe diffuso dalla Regione Fvg, sulle Alpi domani e domenica il pericolo sarà da moderato a marcato, forte invece nell'area del Canin.