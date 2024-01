Maltempo in Veneto, precipitazioni e neve: stato di attenzione per i corsi d'acqua

VENEZIA - Il meteo regionale comunica che fino alla prima parte di domani, domenica 7 gennaio, il tempo sarà perturbato con precipitazioni estese su tutta la regione: in genere consistenti, localmente anche abbondanti specie su Prealpi/pedemontana e pianura nord-orientale. Le nevicate risulteranno consistenti in montagna in prevalenza oltre i 1300/1500 m, localmente anche più in basso sulle Dolomiti. Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di oggi, sabato 6 gennaio, alla stessa ora di domani 7 gennaio, dichiara lo stato di «Attenzione» (Giallo) per criticità idraulica nei seguenti bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI - BL - TV -VR); ;Basso Brenta-Bacchiglione (Province PD-VI-VR-VE-TV); Livenza, Lemene e Tagliamento (Province VE-TV) Viene dichiarato inoltre lo stato di «Attenzione» (Giallo) per criticità idrogeologica nel bacino ;Piave Pedemontano (Province BL-TV) (ANSA).