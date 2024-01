Meteo, domani allerta in 16 regioni: arrivano temporali, vento e neve a bassa quota. La mappa del vortice polare e le previsioni

Meteo, è allerta in 16 regioni.

Allerta meteo, ecco dove

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente e che prevede allerta arancione su parte dell'Emilia-Romagna. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, parte di Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto. Dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche settentrionali, con rovesci o temporali, su Campania, Basilicata e Calabria, specie a ridosso delle aree tirreniche.

Le previsioni

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento Inoltre l'avviso prevede nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri sull'appennino tosco-emiliano, con apporti al suolo fino a moderati. I venti saranno di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Campania e Basilicata. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gialla in Friuli

Le forti, e attese, precipitazioni nevose in varie località montuose e sciistiche del Friuli Venezia Giulia e di pioggia in tanti altri luoghi, hanno fatto scattare una allerta meteo gialla, diffusa dalla Protezione civile , aggiornata alle ore 13.30. Gli operatori della sala operativa regionale (Sor) della Protezione Civile della Regione hanno inoltre ricevuto segnalazioni di strade allagate ed è stato avviato un monitoraggio del territorio. I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Clauzetto sono stati attivati per un monitoraggio relativo alla viabilità già chiusa al transito per lo smottamento verificatosi alcune settimane fa. Oggi è avvenuto un ulteriore cedimento che ha parzialmente interessato la sede stradale e il guardrail. Il tratto era e resterà chiuso.

Temporali in veneto

Il meteo regionale del Veneto comunica che fino alla prima parte di domani, domenica 7 gennaio, il tempo sarà perturbato con precipitazioni estese su tutta la regione: in genere consistenti, localmente anche abbondanti specie su Prealpi/pedemontana e pianura nord-orientale. Le nevicate risulteranno consistenti in montagna in prevalenza oltre i 1300/1500 m, localmente anche più in basso sulle Dolomiti. Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di oggi, sabato 6 gennaio, alla stessa ora di domani 7 gennaio, dichiara lo stato di «Attenzione» (Giallo) per criticità idraulica nei bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene dichiarato inoltre lo stato di «Attenzione» (Giallo) per criticità idrogeologica nel bacino Piave Pedemontano.

Prorogata l'allerta in Campania

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'avviso in vigore di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 23 di domani, domenica 7 gennaio estendendo la criticità a tutta la regione. Si prevede, infatti, un peggioramento del quadro meteo. Il Centro Funzionale evidenzia temporali anche intensi, venti forti occidentali, temporaneamente molto forti e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste. Se fino alle 23 di stasera le precipitazioni saranno caratterizzate da «incertezza previsionale e rapidità di evoluzione», nelle 24 ore successive, la perturbazione sarà in estensione su tutta la regione. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico per temporali.

Treni sospesi

È stata riattivata alle 14.35 la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, sospesa dalle 8.30 di questa mattina a causa delle piogge che hanno interessato il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l'infrastruttura ferroviaria. Durante lo stop è stato attivato un servizio di autobus. In considerazione della nuova allerta meteo, arancione, per criticità idrica e idrogeologica in quell'area, diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, il servizio fra Faenza e Marradi è previsto con autobus per l'intera giornata di domenica 7 gennaio. La circolazione ferroviaria sarà regolare fra Marradi e Firenze.

Rischio bomba d'acqua su Roma

L’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla dal pomeriggio di oggi, sabato 6 gennaio, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali.

Domenica 7 gennaio

Nord: Tempo instabile. Piogge e venti forti su gran parte dei settori, attese nevicate lungo i rilievi alpini. Temperature in calo. Centro: Il tempo continua a essere caratterizzato da condizioni di estrema instabilità, con piogge su tutte le regioni; più freddo. Sud: Pressione debole. Piogge e temporali bagneranno Sicilia, Calabria, Campania, piogge alternate a schiarite invece altrove. Venti forti.

Lunedì 8 gennaio

Nord: Pressione stabile. Possibili nevicate sui settori alpini occidentali, molte nubi ma tempo sostanzialmente asciutto invece altrove. Centro: Piogge sparse e nevicate a quote piuttosto basse sui settori adriatici, più soleggiato ma ventoso e freddo sul resto delle zone. Sud: Piogge e temporali bagneranno la Sicilia, precipitazioni sparse anche sui settori peninsulari. Venti forti meridionali, mari mossi.

Martedì 9 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo instabile sul Piemonte dove nevicherà fin quasi in pianura, cielo coperto in Liguria, sole altrove. Centro: Giornata con cielo coperto sulle regioni adriatiche, ma senza piogge. Piogge sul Lazio costiero e tempo più soleggiato altrove. Sud: Il tempo sarà più instabile sulla Sicilia settentrionale mentre altrove avremo un cielo molto nuvoloso o più coperto su Lucania e Puglia.