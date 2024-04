Maltempo a Castelfranco. Palasport allagato e la capolista «emigra»: l'Azimut Giorgione costretto a giocare a Resana. «Parquet a rischio»

RESANA (TREVISO) - Palasport di Castelfranco allagato e gara spostata a Resana, ma nulla ferma il cammino delle castellane che vincono al quinto set (20° centro) schierando tutte le giovani sotto rete. «Con la conquista matematica della vetta - dichiara coach Carotta - mi ero ripromesso di far scendere in campo tutte le giovani. Al tempo stesso diamo la possibilità a chi ha ancora qualche piccolo acciacco di riprendersi con calma. In ogni caso le giovani hanno fatto molto bene. e sono soddisfatto perché vengono dal nostro vivaio». La 10. di ritorno della capolista della B1 Azimut Giorgione va in scena in una giornata che ha obbligato la società a destreggiarsi per risolvere i problemi causati dal temporale che si è abbattuto ieri su Castelfranco. «Il palasport – spiega la società - è risultato impraticabile a causa del violento acquazzone che si è abbattuto intorno alle 13. L’acqua è entrata dal tetto, sul quale in questo periodo sono in corso lavori. Una parte del tetto è evidentemente rimasta senza protezione e da qui è entrata molta acqua, che ha allagato completamente il parquet. Sul posto è arrivato subito anche l’assessore allo sport di Castelfranco, che ha preso atto del problema e delle cause. Come società noi ci siamo subito attivati per trovare un impianto alternativo e dobbiamo ringraziare Danilo Stocco, presidente della Samarcanda Resanese che in pochi minuti si è attivato per permetterci di giocarenella palestra della scuole medie di Resana, iniziando solo con qualche minuto di ritardo». Chiusa la gara restano due temi sul tappeto. Il primo è verificare le condizioni del parquet, perché l’allagamento potrebbe danneggiare il legno, sollevarlo e rendere l’impianto indisponibile. Il secondo è immaginare l’impianto che dovrebbe ospitare la squadra in caso di promozione in A2. «Su quali basi – spiega la società - si può immaginare di disputare un campionato di serie superiore in questo palazzetto? Al di là dei problemi emersi domenica dopo il temporale, resta infatti il tema della capienza dell’impianto. Il palasport di Castelfranco è omologato per 450 spettatori ma registra il tutto esaurito da tempo e c’è chi giura che abbia contenuto anche il doppio di spettatori in alcuni match di cartellone. Una serie A2 imporrebbe delle deroghe o un trasferimento della squadra in un campo adeguato, magari Bassano, che è quello più vicino».