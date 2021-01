Ai furti, o meglio alla spregiudicatezza dei ladri, non c’è limite. La cronaca lo dimostra ampiamente e il colpo messo a segno lunedì pomeriggio al secondo piano di un condominio che si affaccia su via Paolo Veronese, a Fiera, lo conferma una volta di più. I malviventi non si sono fatti scrupolo di agire in pieno giorno, quando ancora c’era luce. Incuranti del fatto di prendere di mira un complesso residenziale popolato, lungo una strada in cui il passaggio, anche in epoca di restrizioni per la pandemia, è continuo. E di tentare un furto arrampicandosi dal primo al secondo piano, verificando solamente all’ultimo secondo se in casa ci fosse qualcuno oppure no. Dalle tettoie al primo piano, i ladri acrobati hanno adocchiato un alloggio in cui, evidentemente, hanno notato dei movimenti. E hanno preferito desistere. Da lì, sono però saliti al piano superiore, balzando nel terrazzino, come confermano le impronte ancora ben visibili. Qui vive una giovane coppia, che al momento del blitz dei malviventi, almeno un paio, era fuori.

LA SCOPERTA

È stata Antonella a salire per prima in casa, mentre Alessandro era ancora in garage. Aperta la porta blindata, hanno trovato l’appartamento a soqquadro. «Quando sono entrata in casa ho notato, in cucina, un quadro fuori posto – racconta la donna – Poi mi sono accorta di quello che era successo nelle altre stanze. Nello sgabuzzino ho trovato tutte le scatole con i miei oggetti rovesciate a terra. A quel punto, notando la porta finestra della terrazza aperta, mi sono resa conto di quello che era capitato». Il grande dispiacere di Antonella è che i ladri le hanno portato via un vecchio ricordo della nonna: «Un ricordo a cui tenevo moltissimo perché mia nonna non c’è più ed era l’unica cosa che mi era rimasta di lei». Ladri che non si sono fermati davanti a nulla, visto che si sono arrampicati per oltre dieci metri.

IN AZIONE

Almeno un paio, i malviventi che hanno svaligiato l’abitazione, visto che per salire da un appartamento all’altro era quantomeno necessario aiutarsi a vicenda. L’episodio ha inquietato anche i vicini, quelli che abitano in via Veronese e quelli di via Amalteo. Per strada, una signora racconta di aver paura, la notte, a stare da sola in casa. Il pensiero di ladri che si intrufolano nelle abitazioni in pieno giorno, prendendosi il rischio di essere visti, preoccupa e fa riflettere, nel quartiere, non nuovo, qui come altrove, al problema furti.

