QUINTO Continuano a imperversare i casi di furto in abitazione nel territorio comunale di Quinto di Treviso. A conferma del trend registrato negli ultimi giorni in tutta la cintura urbana del capoluogo, sabato si è verificato un nuovo colpo in pieno giorno. In via Picasso, zona residenziale nel centro della cittadina, un appartamento è stato messo a soqquadro in ogni angolo da almeno due persone che hanno agito alle 16.30, all’imbrunire. Diversi gli oggetti trafugati, che si aggiungono ai danni provocati dai banditi per entrare forzando una finestra. Si tratta del quinto episodio di furto (tra messi a segno e sfumati) verificatosi negli ultimi sei giorni in paese.

LO SCEMPIO

A rendere nota la sgradita visita ricevuta l’altro ieri è stato il figlio dei proprietari di casa. L’azione dei ladri è riconducibile a un orario preciso perché i malviventi sono stati avvistati da testimoni durante la fuga. Alcuni vicini di casa, affacciatisi alla finestra, hanno visto distintamente due figure maschili fuggire uscendo da una finestra. Le stanze dell’abitazione sono state completamente rivoltate. Ogni armadio, mobile e cassettiera è stato aperto e svuotato del suo contenuto, con oggetti, arredi e abbigliamento sparsi ovunque sui pavimenti. Addirittura alcune suppellettili e quadri sono stati gettati a terra. Terribile lo scenario presentatosi agli occhi dei malcapitati proprietari che, una volta rincasati, hanno allertato i carabinieri giunti sul posto per un sopralluogo. Raccolte le testimonianze stilata una prima conta dei danni, è stata avviata un’indagine per risalire all’identità dei responsabili. Giovedì sera altri due colpi si erano verificati in vicolo Marconi e via Zecchina, mentre uno era sfumato in vicolo San Pio X. Lunedì scorso un altro furto era invece avvenuto in via dell’Olmo.

