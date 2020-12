Il capitello di Sant’Antonio, nell’omonima borgata a Paderno di Ponzano Veneto, è stato vandalizzato e razziato, il tutto per un modesto bottino di pochi euro. Il fatto è stato scoperto domenica mattina e si ritiene che possa di conseguenza essere stato commesso tra la serata e la notte di sabato. Un gesto che suscitato fortissimo sdegno nella comunità locale, che conta molti devoti al Santo e che ha fermamente condannato il gesto. Mentre in paese diverse persone hanno offerto un aiuto economico per riparare i danni ingenti, monta anche la preoccupazione legata ad alcuni altri episodi di furto verificatisi nei giorni scorsi sia in abitazione che ai danni di automobili.

IL COLPO

Obiettivo dei ladri è stato il capitello votivo che sorge a borgo Sant’Antonio, all’incrocio tra via Camalò e via Povegliano. Ieri mattina la struttura è stata trovata aperta, con evidenti danneggiamenti. Una delle vetrate laterali è stata mandata in frantumi e forzata. All’interno è stata sradicata la cassettina metallica contenente le offerte dei fedeli, che ammontavano a pochi euro. I responsabili hanno anche gettato a terra e divelto diversi vasi di vetro e ceramica con piante e fiori, parte dei quali sono anche stati travolti dal lucernario abbattuto. A fronte dell’irrisorio valore economico del denaro sottratto, il paese si è scagliato contro i colpevoli esprimendo grande rammarico. Molti si sono inoltre offerti di aiutare con i lavori di sistemazione e di donare delle somme per poter far fronte alle riparazioni che saranno avviate nei prossimi giorni, a partire dal gruppo Contrada del borgo Sant’Antonio.

GLI ALTRI EPISODI

Quello ai danni del capitello non è tuttavia l’unico furto avvenuto in zona nell’ultimo periodo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 18, i ladri hanno colpito in un’abitazione di via Santandrà a Camalò di Povegliano, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, e nella vicina via Monte Grappa vi sono stati diversi tentativi di effrazione. La notte precedente in via Mattiazzo a Ponzano è stata scassinata un’auto da cui sono stati rubati i fanali e parte del cruscotto. Sabato invece un furto è stato sventato in via dei Fanti a Paderno, con i ladri messi in fuga dall’allarme.

