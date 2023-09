SPRESIANO - Un operaio è morto stamani in un incidente avvenuto a Spresiano (Treviso) in via delle Fornaci all'interno della cava «Canzian Inerti», che produce materiale per l'edilizia.

Chi è la vittima

La vittma è Andrea Toffoli, 48 anni, residente ad Arcade, originario di Vittorio Veneto: lascia la moglie e due figli.