Colpito da un pezzo di metallo in azienda, operaio in ospedale

UDINE - Un uomo è stato soccorso nella mattinata di oggi, 25 settembre 2023, per le ferite che ha riportato al seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva attiva nel territorio comunale di Pavia di Udine. Per cause in corso di accertamento, mentre stava operando, è stato colpito da un elemento in metallo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Palmanova. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico, che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile.

