Ustionato dalla soda caustica, giovane operaio rischia di restare cieco

PORTO VIRO - Ustionato dalla soda caustica, giovane lavoratore rischia di rimanere cieco. I colleghi sono stati i primi a intervenire e lo hanno portato al pronto soccorso di Porto Viro. Si sono accorti immediatamente che stava accadendo qualcosa di grave. I colleghi del giovane, dipendente in una ditta del Basso Polesine, sono stati i primi a intervenire nella giornata di venerdì. Un lavoratore, infatti, è rimasto ustionato da un getto di soda caustica che lo ha colpito in viso, mentre stava pulendo un compressore. E' ricoverato e in condizioni stabili, ma rischia di perdere entrambi gli occhi.