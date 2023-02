Incidente sul put di Treviso, traffico in tilt. Code lunghissime nella zona stadio

TREVISO - Incidente sul put, traffico in tilt. Un tamponamento tra due auto oggi, 9 febbraio, poco prima delle 12, all'altezza della curva dello stadio Tenni sull'anello della viabilità principale esterna alle mura di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 con l'automedica. Sembra che nessuno abbia riportato ferite gravi. Importanti invece le ripercussioni sul traffico con lunghissime code in tutta la zona del put dal lato dello stadio e non solo. Per cercare di far defluire gli automobilisti, si è reso necessario l'intervento della polizia locale.