TREVISO - Sempre più ubriachi alla guida. In quasi il 20% degli incidenti con esiti mortali rilevati l’anno scorso dalla polizia stradale , è stata confermata la presenza di persone che avevano bevuto, anche tra chi purtroppo ha perso la vita. Uno scontro fatale su cinque, insomma, è legato anche all’alcol. Prima dell’emergenza Covid, incideva in poco più del 10% dei casi. Adesso si va verso il 17%.

TREND IN AUMENTO

E la tendenza indica un ulteriore aumento. I controlli lo confermano. « Nel 2019, il 2% delle persone intercettate attraverso i controlli ordinari risultava positivo all’alcoltest - specifica Simone Morello, comandante della polizia stradale di Treviso - ora, invece, risulta positivo il 5% delle persone fermate. E in occasione dei controlli mirati (i cosiddetti pattuglioni notturni, ndr) si arriva anche al 20 per cento » . Come se non bastasse, poi, le multe per l’uso dello smartphone alla guida e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono aumentate del 120%. I numeri appaiono drammatici soprattutto alla luce di un 2022 estremamente pesante sul fronte dei morti sulle strade della Marca. L’anno scorso si sono tristemente contati 66 decessi (in 62 incidenti mortali). Più tre rispetto al 2021. E si aggiungono 2.574 persone rimaste ferite (in 2.335 incidenti). È questo, in sintesi, il quadro che emerge dal rapporto annuale sull’incidentalità stradale presentato dalla Provincia e dalla Prefettura, realizzato attraverso le elaborazioni compiute dal centro di monitoraggio del Sant’Artemio sui dati raccolti dalle forze dell’ordine. Si è tornati su livelli che il trevigiano non registrava da 10 anni (nel 2021 i decessi erano stati 70). In un panorama a tinte fosche, colpiscono in particolare gli 11 incidenti con conseguenze fatali che l’anno scorso hanno visto l’investimento di un pedone. Se si comprendono gli investimenti con feriti, poi, si sale a oltre 80 in soli dodici mesi.

MAGLIA NERA