Incidente ad Onè di Fonte, Bmw con tre persone a bordo si è schiantata contro un platano. Due donne ferite, miracolato il conducente

FONTE (TREVISO) - Terribile incidente ieri sera, primo aprile, verso le 23 in via Asolana ad Onè di Fonte. Per cause ancora in corso di accertamento, un 41enne di origine cinese conducente di una Bmw X Driver è andato a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica posizionato al centro di una rotatoria. Nell'impatto una 45enne e una 38enne di origini cinesi sono state sbalzate fuori dall'auto. Le due donne trasportate rispettivamente negli ospedali di Castelfranco Veneto e Treviso non sono fortunatamente in pericolo di vita e si trovano ricoverate con ferite di media gravità, codice 2. Il coducente dell'auto invece è uscito quasi incolume dal veicolo. Sul posto, per i rilievi i carabinieri, il 115 per la messa in sicurezza dell'illuminazione e l'elisoccorso.